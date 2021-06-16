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İstanbul'da beton pompa aracı dehşet saçtı! 3'ü kadın 4 yaralı

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) |  16 Haziran 2021 Çarşamba - 10:10 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 10:10

İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton pompa aracı 1 midibüs, 2 cip, 2 otomobile çarptı. Kazada 3'ü kadın, 4 kişi yaralandı.


Kaza, Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy mevkiinde dün, saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Rampa aşağı giderken bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton pompa aracı, 1 midibüs, 2 cip ve 2 otomobile çarptı.
 
Araçlardaki 3'ü kadın, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
 
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İstanbul Başakşehir beton pompa aracı
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