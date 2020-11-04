Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca ilçelerinde belirlenen güzergahta, yeri ve ada/parsel numaralan gösterilen taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
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- İstanbul'da beş ilçede otoyol projesi için acele kamulaştırma kararı!
İstanbul'da beş ilçede otoyol projesi için acele kamulaştırma kararı!
AA | 04 Kasım 2020 Çarşamba - 8:44 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 8:44