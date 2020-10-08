İstanbul'da beklenen yağış başladı! Peş peşe uyarılar...

İstanbul’da beklenen sağanak etkisini göstermeye başladı. Bir anda bastıran yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar, bina altına ve saçakların altına girerek korunmaya çalıştı.
Meteoroloji Genele Müdürlüğü, İstanbul’da sağanak yağışın etkili olacağını açıklayarak vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarmıştı.
İstanbul’da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Bir anda bastıran yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için koşar adımlarla binaların saçaklarına saklanmaya çalışırken, bazıları ise yoluna devam etti.
BODRUM KATLAR BOŞALTILDI
Alınan bilgiye göre, İstanbul'da beklenen sağanak öncesi Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, sel riski bulunan Pınar Mahallesi'nde çalışma yaptı.
Mahalledeki sokakları gezen zabıta ekipleri, olası sel felaketinde baskın riski bulunan bodrum katındaki iş yerlerini boşalttı. Haziran ayında bir kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından, bodrum katındaki evler boşaltılmıştı.
Zabıta ekipleri ayrıca araçlarla sokak sokak gezerek, vatandaşları beklenen sağanağa karşı uyardı.
DOLU UYARISI SONRASI OTOPARKLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ÇIKTI
Kuvvetli yağmur ve dolu yağışı uyarılarının ardından İstanbul’da kapalı otoparklarda yer kalmadı. Araçlarının doludan etkilenmesini önlemek isteyen vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti. Otoparklarda yer kalmayınca sürücüler araçlarını otoparklara sokamadı.
Meteoroloji’den gelen dolu yağışı ve aşırı yağmur uyarılarının ardından İstanbullular İspark ve AVM’lere hücum etti. Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için kapalı otoparklara giden araç sürücüleri metrelerce kuyruk oluşturdu. Ümraniye’de 240 kapasitesi bulunan Haldun Alagaş İspark Katlı Otoparkı tamamıyla doldu. İspark görevlileri vatandaşları otoparkın girişinde bilgilendirerek, park girişine şerit çekti.
TEKİRDAĞ'DA HORTUM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Trakya Bölgesi'nde şiddetli yağmur, dolu uyarısının ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde öğleden sonra hortum çıktı.
Marmara Denizi'nde ilçenin Bahçelievler ve Mustafa Kemalpaşa mahallesi açıklarında meydana gelen hortum bazı ağaçları devirirken, birçok evin çatısına zarar verip, elektrik tellerini kopardı.
Belediye ekipleri, ilçede hasar tespit çalışmalarına başladı.
33 İL İÇİN SON DAKİKA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinden yapılan son dakika bilgilendirmeye göre; yarın İç Anadolu'nun orta kesimi, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki 26 il için sarı, 7 il için ise turuncu uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 kilometre/saat, hamlesi 60-80 kilometre/saat) öngörülüyor.
TOZ FIRTINASI GELİYOR
Bu gece saatlerinden itibaren Afyon, Eskişehir, Isparta, Burdur, Uşak, Denizli, Kütahya çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara’nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yarın 10.00-20.00 saatlerinde ise Kayseri, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde güneybatı yönünden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Kayseri'nin batısı, Nevşehir ve Kırşehir'in çevrelerinde ise kuvvetli rüzgar ile toz fırtınası yaşanacağı tahmin ediliyor.
Yağışın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz fırtınası, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor.
KUZEY EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ
Sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Manisa çevreleri ile İzmir’in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
MARMARA'YA TURUNCU UYARI
Marmara'da etkili olması beklenen şiddetli yağışın ise gece 3 sıralarında etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması öngörülüyor.
Marmara için de ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.