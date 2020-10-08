İstanbul'da beklenen yağış başladı! Peş peşe uyarılar...

İstanbul’da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Yer yer etkili olan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Esenyurt'ta haziran ayındaki sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiği Pınar Mahallesi'nde, bodrum katındaki iş yerleri boşaltıldı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; yarın İç Anadolu'nun orta kesimi, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki 26 il için sarı, 7 il için ise turuncu uyarı verildi.

İstanbul’da beklenen sağanak etkisini göstermeye başladı. Bir anda bastıran yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar, bina altına ve saçakların altına girerek korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genele Müdürlüğü, İstanbul ’da sağanak yağışın etkili olacağını açıklayarak vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarmıştı.

İstanbul’da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Bir anda bastıran yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için koşar adımlarla binaların saçaklarına saklanmaya çalışırken, bazıları ise yoluna devam etti.

BODRUM KATLAR BOŞALTILDI

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da beklenen sağanak öncesi Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, sel riski bulunan Pınar Mahallesi'nde çalışma yaptı.

Mahalledeki sokakları gezen zabıta ekipleri, olası sel felaketinde baskın riski bulunan bodrum katındaki iş yerlerini boşalttı. Haziran ayında bir kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından, bodrum katındaki evler boşaltılmıştı.

Zabıta ekipleri ayrıca araçlarla sokak sokak gezerek, vatandaşları beklenen sağanağa karşı uyardı.

DOLU UYARISI SONRASI OTOPARKLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ÇIKTI

Kuvvetli yağmur ve dolu yağışı uyarılarının ardından İstanbul’da kapalı otoparklarda yer kalmadı. Araçlarının doludan etkilenmesini önlemek isteyen vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti. Otoparklarda yer kalmayınca sürücüler araçlarını otoparklara sokamadı.

Meteoroloji’den gelen dolu yağışı ve aşırı yağmur uyarılarının ardından İstanbullular İspark ve AVM’lere hücum etti. Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için kapalı otoparklara giden araç sürücüleri metrelerce kuyruk oluşturdu. Ümraniye’de 240 kapasitesi bulunan Haldun Alagaş İspark Katlı Otoparkı tamamıyla doldu. İspark görevlileri vatandaşları otoparkın girişinde bilgilendirerek, park girişine şerit çekti.

TEKİRDAĞ'DA HORTUM Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Trakya Bölgesi'nde şiddetli yağmur, dolu uyarısının ardından Tekirdağ 'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde öğleden sonra hortum çıktı. Marmara Denizi'nde ilçenin Bahçelievler ve Mustafa Kemalpaşa mahallesi açıklarında meydana gelen hortum bazı ağaçları devirirken, birçok evin çatısına zarar verip, elektrik tellerini kopardı. Belediye ekipleri, ilçede hasar tespit çalışmalarına başladı.