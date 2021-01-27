İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Meteoroloji'den art arda uyarılar...

Anadolu Yakası'nda Maltepe 'nin yüksek kesimleri Gülsuyu ve Başıbüyük ile Kartal Aydos Ormanı civarında hava sıcaklıklarının 3 dereceye kadar düşmesiyle zaman zaman karla karışık yağmur etkili oluyor.

Yağmur nedeniyle araçlarında seyir halinde olan sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşarken kentteki trafik yoğunluğu İBB'nin CebTrafik uygulamasına göre saat 10.20 itibarıyla yüzde 63 olarak kaydedildi.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTTIRIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Kar yağışı Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara yağarken, E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

CNN Türk muhabiri Bünyamin Sürmeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar: Eskiler der ki lodos, karayel, kar... İstanbul'a kar girdi ama biz kar yağışının Avrupa Yakası geneline yayılması 4-5 belki 6 suları... Ondan birkaç saat sonra muhtemelen Anadolu Yakası kar yağışı görebilir. Şehrin her yeri kar yağışını görmüyor. Esenyurt , Arnavutköy, Beylikdüzü ilçelerinde kar örtüsü yapabilir. Anadolu Yakası'nda da Aydos, Çamlıca çevrelerinde olabilir.

Bunun dışında bir kar yağışı olarak göreceğiz. Yarın 11-12 sularına kadar devam edecek. Bazen tahmin ettiğimiz saatlerin dışına çıkabiliyor çünkü İstanbul kendi yağışını üretebilen bir şehir. Güçlü bir deniz desteği yok, hafif bir destek var. Çizdiğimiz tablonun biraz dışına çıkabilir ama çok ötesinde görünmüyor. Cumadan itibaren tekrar sıcaklıklar artacak.

Edirne, Çanakkale, Balıkesir çevreleri iyi bir kar alıyor. Batı Karadeniz yarın sıkı bir kar alacak. Başkent'te kar örtüsü yapabilecek bir çapta kar beklemiyoruz.

Afyon-Bolu deyince yollar geliyor akla... Bu alanlara dikkat diyoruz. Trafiği etkileyecek şekilde kar yağışları görülecek.

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI

Kilis, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara , Ege, Akdeniz , İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu 'nun güney ve batısı ile Gaziantep Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya 'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışının akşam saatlerinde başlaması bekleniyor...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; genellikle güney, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji birçok kent için sarı ve turuncu uyarıda bulundu.