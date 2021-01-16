İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

İstanbul'da herkes kar yağışının ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Kar ne zaman başlayacak sorusu da cevabını buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM, AFAD ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Saat 16.00 sularında İstanbul'un Silivri, Başakşehir ve Bahçeşehir ilçelerinde kar yağışı görüldü. Özellikle yüksek kesimlerde kar etkili oluyor. Çatalca kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.

Son bir haftadır yağışlı havanın etkisine giren kentin bazı bölgelerinde kar ve sulu kar yağışı etkisini gösteriyor. Kayaşehir, Bayrampaşa, Avrupa Yakası'nda Silivri 'nin yüksek kesimleri ile Arnavutköy, Sultangazi Esenler ve Şişli 'de kar yağışı görülüyor. Arnavutköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yollarda tuzlama çalışması yapıyor. Eyüpsultan'ın Göktürk ve Hasdal semtleri ile Esenyurt , Alibeyköy ve Sarıyer 'de karla karışık yağmur gözlenirken, kentin bazı ilçelerinde ise yağmur etkili oluyor. Maltepe, Pendik Anadolu yakasında ise Beykoz Aydos Tepesi ve Sultanbeyli 'de aralıklı kar ve sulu kar yağışı sürüyor. Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan İBB ve ilçe belediye ekipleri, ana arterlerde hazır bekletiliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesinde beklenen yoğun kar yağışının İstanbul'da da etkili olacağını bildirmiş ve kar uyarısında bulunmuştu. Açıklamada İstanbul'da bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği belirtilmişti. İstanbul'da yoğun kar yağışının kıyılarda 5-10, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde ise 15-20 santimetre şeklinde olacağının tahmin edildiği ifade edilmişti.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen yoğun kar yağışına ilişkin uyarı yaptı. İşte Yerlikaya'nın mesajı:

"Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım."

Çatalca kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü

BİR UYARI DA AFAD'DAN GELDİ

Bursa, AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu gece ve yarın, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir Yalova , İstanbul, Kocaeli Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

AKOM'DAN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, ilerleyen saatlerde karla karışık yağmura döneceği, akşam saatlerinden itibaren ise rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte kuvvetli yağışı şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. İBB ekipleri buzlanma gibi olumsuz hava koşullarına karşı önlemlerini aldı.

BÜNYAMİN SÜRMELİ: İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ANADOLU YAKASI'NDA DAHA ETKİLİ OLACAK

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Sürmeli'nin açıklamaları:

"Barajlarımızın ve bizim çok ihtiyacımız var. Bugün öğleden sonra yağış yağmur olarak başlıyor ve akşam 19.00 sularıyla kara dönmeye başlıyor. Arkasından gece boyunca kar yağışı sürecek ve yarın da devam edecek. 20-40 santimetre kalınlık Anadolu yakasında ilçelerde bekleniyor. Şehrin birçok ilçesinde 15 santimetre, Kocaeli'ye doğru 20 santimin üzerinde kar örtüsü bekliyoruz.