İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Kurban Bayramı namazı saati!

Kurban Bayramı bu yıl uzun bir aranın ardından kısıtlamasız olarak idrak edilecek. Geçen yıl koronavirüsün gölgesi altında gerçekleşen Kurban Bayramı geçen yılın aksine bu yıl kısıtlamasız olarak kutlanacak. Milyonlar bayramın birinci günü ilk olarak camilere akın edecek. Camilerde hazırlıklar tamamlanırken Diyanet İşleri Başkanlığı da il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Özellikle İstanbul'da bayram namazı saati merak ediliyor. Peki, İstanbul Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta İstanbul? İstanbul bayram namazı vakti!
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bayram namazı vakitleri takviminde İstanbul için namaz saati 06:23 olarak açıklandı.