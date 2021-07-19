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İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Kurban Bayramı namazı saati!

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 15:13 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 15:13

Türkiye kısıtlamasız Kurban Bayramı'nı yaşayacak. Milyonlar bayramın birinci günü camilere bayram namazı için akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da 81 ilin bayram namazı saatlerini paylaştı. Bayram namazını kaçırmak istemeyenler de bayram namazı saatlerini araştırıyor. İstanbul'da bayram namazının saati sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Kurban Bayramı namazı saati!


Kurban Bayramı bu yıl uzun bir aranın ardından kısıtlamasız olarak idrak edilecek. Geçen yıl koronavirüsün gölgesi altında gerçekleşen Kurban Bayramı geçen yılın aksine bu yıl kısıtlamasız olarak kutlanacak. Milyonlar bayramın birinci günü ilk olarak camilere akın edecek. Camilerde hazırlıklar tamamlanırken Diyanet İşleri Başkanlığı da il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Özellikle İstanbul'da bayram namazı saati merak ediliyor. Peki, İstanbul Kurban Bayramı namazı saat kaçta?  Bayram namazı saat kaçta İstanbul? İstanbul bayram namazı vakti!
 
 
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ 
 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bayram namazı vakitleri takviminde İstanbul için namaz saati 06:23 olarak açıklandı.
 
 

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