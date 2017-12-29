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İstanbul'da başladı! Helikopter destek veriyor

AA |  29 Aralık 2017 Cuma - 20:48 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 21:07

Türkiye genelinde 9'uncusu gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında, 39 ilçede 2 bin 340 polisin katılımıyla denetimler yapılıyor.


Kent genelinde 195 noktada gerçekleştirilen uygulamaya, Narkotik  Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Trafik Şube  ekiplerinin de aralarında bulunduğu 2 bin 340 polis katılıyor.
 
Yılbaşı öncesi ve sonrası için halkın can ve mal güvenliği ile huzur  ve sükununun sağlanması, meydana gelebilecek asayiş ve terör olaylarını önlemek  amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT)  kontrolleri ile şüphelenilen araçlarda arama yapılıyor.
 
Zırhlı araçların da uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı  kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin el çantaları ve valizleri de  dedektör köpekler eşliğinde kontrol edildi.
 
Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de  havadan destek veriyor. 
 
  
Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.  

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