İstanbul'da balıkçıların ağına takıldı! Şaşkına döndüler, 60 yıl sonra...

İstanbul Sarıyer'de lüfer avlamak için boğaza açılan balıkçı Şaban Şengül ve arkadaşları, ağlarına takılan kılıç balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Şaban Şengül, İstanbul Boğazı'nda 60 yıl önce kılıç balığı tutulduğunu, kendilerinin hiç görmediğini belirtti. Balıkçılar yakaladıkları kılıç balığı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarıyer'de balıkçılık yapan Şaban Şengül, 3 gün önce lüfer avlamak için teknesi ile denize açıldı. Büyükdere açıklarında ağlarını seren Şengül ve arkadaşları, ağları toplamaya başladıklarında ağlara takılmış kılıç balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Büyük sevinç yaşayan balıkçılar tekneye alınan kılıç balığı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"60 SENE ÖNCE OLUYORMUŞ"

Ağlarına kılıç balığı takılan balıkçı teknesinin kaptanı Şaban Şengül, "Biz lüfer avcılığı yapıyorduk aslında, yani biz kılıç balığı peşinde değiliz. Büyükdere'de balık ararken ağı sardık baktık lüferin içinde kılıç balığı çıktı. Biz de şaşırdık.

Hani bu zamana kadar böyle biz hiç görmedik. Ben 63 yaşındayım. Kılıç balığını, Boğaz'da Karadeniz 'de tutulduğunu ben hiç hatırlamıyorum. Tesadüf yani nasıl geldiyse. Mesela geçen gün de tombik balığı, Ege'nin balığı Gürpınar açıklarında tutuldu.

Demek ki böyle mucizeler var yani denizde. Bu kılıç balığı da aynı öyle. Ben 60 senedir falan anlatıyorlar da büyüklerimiz, 60 sene önce oluyormuş buralarda Karadeniz'de kılıç balığı ama biz hiç görmemiştik. Onu yakaladık, aynı nilüfer balığıyla beraber arabaya koyduk, gönderdik. Bugün kimin midesinde bilmiyorum tabi o satıldı."

Kılıç balığı yakalandığı sırada teknede olan balıkçılardan Veli Bahar ise, "Kılıç balığı avı tararken, biz buna tava deriz, boca avında geldi kılıç balığı. Onu oradan sapan ile beraber güverteye aldık" şeklinde konuştu.