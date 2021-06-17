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İstanbul'da balıkçı teknesine gemi çarptı!

Yılmaz OKUR - İstanbul DHA |  17 Haziran 2021 Perşembe - 16:49 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 17:12

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesine konteyner gemisi çarptı. Dev geminin parçaladığı teknedeki 1 kişi ölürken 2 kişi ise yaralandı.


Olay saat 15.00 sıralarında Yavuz Sultan Köprüsü altında meydana geldi. 7 metre boyundaki balıkçı teknesine, AS ROSAILA adlı 180 metre boyunda 25 metre genişliğinde konteyner gemisi çarptı. Balıkçı teknesi parçalanırken 3 kişi denize düştü.
 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlı Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörleri, KEGM-8, TAHLİSİYE-1 botları ile balık adamlar olay yerine sevk edildi. Kurtarma çalışması sonrası bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise kıyıya çıkarılarak hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
 
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AS ROSAILA gemi balıkçı teknesi
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