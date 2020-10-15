İstanbul'da ayı paniği! Şehre indi

İstanbul Büyükçekmece’de 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Büyükçekmece Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin ayının görüntülendiği bölgede yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalırken ayının akıbeti merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kemerdere Vadisi mevkiinde 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı, üniversite öğrencisi Feraye Talay tarafından fark edildi. Oturdukları binanın çok yakınına kadar gelen boz ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Talay, Büyükçekmece Belediyesi ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünü aradı. Ayının görüntülendiği bölgede kapsamlı bir arama gerçekleştiren ekipler tüm araştırmalara rağmen boz ayıyı bulamadı. Ayının yavru olduğu tespit edilirken zarar görmeden yakalanabilmesi için ortaya çıktığı bölgeye kapan kuruldu. Ancak iki gün üst üste ortaya çıkan ayı bir daha görülemedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin elde ettiği bulgular, yavru ayının yiyecek arayışı içinde olduğunu gösterirken, görüldüğü bölgede arı kovanlarının bulunması da dikkat çekti. Nesli tükenme tehdidi altında olan boz ayının Büyükçekmece’ye nasıl geldiği araştırılırken, bölgede yaşayan birileri tarafından kaçak olarak beslendiği veya bölgeye terk edildiği ihtimali üzerinde de durulduğu belirtildi.

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