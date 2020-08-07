İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla asker uğurlamaları ile ilgili ailelere ve asker adaylarına seslendi.

Yerlikaya'nın sözlerinden satır başları: Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatan i göreve uğurlayan sevgili gençler Covid19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım. Herşey vatan için.