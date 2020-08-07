İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla asker uğurlamaları ile ilgili ailelere ve asker adaylarına seslendi.
Yerlikaya'nın sözlerinden satır başları:
Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler Covid19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım. Herşey vatan için.
Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz,evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 7, 2020
arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler#Covid19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak.
Lütfen kurallara uyalım.
Herşey vatan için.????
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