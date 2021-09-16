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İstanbul'da aşılamada son durum! Vali Yerlikaya açıkladı

16 Eylül 2021 Perşembe - 12:05 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 12:34

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün itibarıyla kentte aşılama oranının yüzde 82,5'e yükseldiğini açıkladı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’umuzda 16 Eylül itibarıyla: 1.doz 9.472.237, 2.doz 7.291.509, 3.doz 1.257.958 aşı yapıldı.
Aşılama oranımız %82,5.
 
15-19 yaş arası 457.235 gencimiz ve  12-15 yaş arası 48.966 gencimiz aşısını yaptırdı." dedi.
 
 
 
 

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