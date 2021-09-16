İstanbul'da aşılamada son durum! Vali Yerlikaya açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’umuzda 16 Eylül itibarıyla: 1.doz 9.472.237, 2.doz 7.291.509, 3.doz 1.257.958 aşı yapıldı.
Aşılama oranımız %82,5.
15-19 yaş arası 457.235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48.966 gencimiz aşısını yaptırdı." dedi.
#İstanbul’umuzda 16 Eylül itibarıyla:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 16, 2021
1.doz 9.472.237?
2.doz 7.291.509??
3.doz 1.257.958??? #aşı yapıldı.#Aşılama oranımız %82,5??
15-19 yaş arası 457.235 gencimiz
ve
12-15 yaş arası
48.966 gencimiz aşısını
yaptırdı??#AşıEnBüyükGücümüz #GençlerimizeGüveniyoruz pic.twitter.com/qP68SjPawy