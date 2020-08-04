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İstanbul'da akıllara ziyan görüntü!

DHA |  04 Ağustos 2020 Salı - 16:42 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 16:45

Kurban Bayramı'nda özellikle Adalar, İstanbul'da kalanların ilgi odağı oldu. Bayramın son üç günü Adalar'a giden vapurlar doldu taştı. Vapurlar kadar iskelelerde de manzara aynıydı.


İstanbul'da akılalmaz görüntü.Kabataş iskelesinde kaydedilen görüntü ise görenleri şaşkına çevirdi. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan yüzlerce kişi , görevlilerin izin vermesiyle bir anda vapura doğru koştu. O anda adeta halk koşusunu andıran görüntüler ortaya çıktı. Vapurda yer kapmak isteyenler birbiri ile yarıştı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o görüntüler bayramdan geriye kalan dikkat çekici anlardan birini oluşturdu.
 
 

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İstanbul bayram vapur
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