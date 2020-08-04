İstanbul'da akılalmaz görüntü.Kabataş iskelesinde kaydedilen görüntü ise görenleri şaşkına çevirdi. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan yüzlerce kişi , görevlilerin izin vermesiyle bir anda vapura doğru koştu. O anda adeta halk koşusunu andıran görüntüler ortaya çıktı. Vapurda yer kapmak isteyenler birbiri ile yarıştı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o görüntüler bayramdan geriye kalan dikkat çekici anlardan birini oluşturdu.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- İstanbul'da akıllara ziyan görüntü!
İstanbul'da akıllara ziyan görüntü!
DHA | 04 Ağustos 2020 Salı - 16:42 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 16:45