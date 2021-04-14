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İstanbul'da akıllara durgunluk veren görüntü! Hepsi alt üst...

İstanbul'da akıllara durgunluk veren görüntü! Hepsi alt üst... İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler. Bütün kuralları böyle alt üst ettiler.
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