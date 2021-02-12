İstanbul'da akılalmaz olay! Makas attıktan sonra birden önüne kırdı...

Avcılar'da kamyonetle 'makas' atarak ilerleyen bir sürücü aracını otomobille seyreden kadının önüne kırdı. Kazadan sonra maganda sürücü kamyonet ile ters yöne girerek kaçtı. Korku dolu anlar yaşayan kadın, bir süre magandaların peşinden koştu. Yaşananlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Kaçan maganda polis tarafından yakalanırken toplam 12 bin 390 idari para cezası kesildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 16 ZY 0496 plakalı kamyonetle seyreden sürücü ve yanındakiler trafikte makas atarak hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Bir süre bu şekilde ilerleyen maganda bir anda kamyoneti, yan yolda 33 AFH 081 plakalı otomobille seyir halinde olan kadın sürücünün önüne kırdı. Bir anda önüne çıkan kamyonetten kaçamayan kadın sürücü korku dolu anlar yaşadı. Maganda sürücü ve yanındakiler kamyonetten inip bir süre kadının yanında durdu. Daha sonra hızla kamyonete binerek ters yöne girip hızla olay yerinde kaçtı. Kazayı yara almadan atlatan kadın koşarak magandaları kovalamak istedi. Kadın sürücü daha sonra polisi arayarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri plakası yere düşen kamyonetin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

TOPLAM 12 BİN 390 CEZA

Kaçan sürücü bir süre sonra yakalandı. 18 yaşında küçük olduğu belirlenen G.T.'ye "Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak" suçundan 2 bin 698 TL, "Makas atmak"tan 1.339 TL, "Ters Yön girmek"ten 1.339 TL, "El freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi-drift" suçundan 6.700 TL, "Trafik kazalarına karışanların kaza mahallinde durmaması kaza yeri terk etmek"ten 314 olmak üzere toplam da 12 bin 390 idari para cezası kesildi

G.T.'ye "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan ise adli işlem yapıldı.