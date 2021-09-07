İstanbul'da ağaçlar devrildi! Korku dolu anlar yaşandı

Kadıköy, Cemil Topuzlu Caddesi'nde rüzgar nedeniyle bir binanın bahçesinde bulunan ağaç, aydınlatma direğinin üzerine devrildi. Yaşanan olay sırasında yol bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yola devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Olayı gören Hakan Yelkenci "Çok şiddetli rüzgar esiyordu. Ağaç elektrik direğinin üzerine devrildi. Yol kapandı. İtfaiye ekipleri geldi. Bir saattir trafik kapalı, insanlar mağdur" dedi.
Kartal'da bir kişi devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında yaşandı. Cadde üzerinde otomobilinin içerisinde Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki eşini bekleyen Mehmet Zeybek, abdest almak için otomobilinden çıktı. Mehmet Zeybek otomobilden ayrıldıktan kısa bir süre sonra ise dev söğüt ağacı otomobilin üzerine devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle otomobilde hasar meydana gelirken, koşarak olay yerine gelen Mehmet Zeybek büyük bir şok yaşadı. Devrilen ağaç, olay yerine gelen itfaiye ve vincin çalışması ile kaldırılırken, Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve Kartal Anadolu Adliyesi'ne giden yolun trafiği uzun bir süre aksadı.
Mehmet Zeybek, "Eşim hastanedeydi, onu bekliyordum. Yaklaşık bir saattir arabada bekliyordum. Camiye abdest almak için gittim, döndüğümde arabanın üzerine ağaç devrilmişti. Allah'tan içinde değildim" dedi.
Olayı gören çevre sakini Eyüp Korkmaz ise, "Herhangi bir can kaybı yok fakat içerde biri de olabilirdi. Ortalama 40 dakikadır bu yol kullanılmıyor" şeklinde konuştu.
SARIYER'DE ÇINAR AĞACI DEVRİLDİ
Sarıyer Bahçeköy'de gövde kısmının büyük bir bölümü çürümüş olan çınar ağacı, etkili olan rüzgara daha fazla dayanamayarak yola devrildi. Yol trafiğe kapanırken, o sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
Olay saat 12.00 sıralarında Bahçeköy, Merkez Mahallesi Valide Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Gövde kısmının büyük bir bölümünün çürümüş olduğu görülen çınar ağacı, rüzgara daha fazla dayanamayarak cedde üzerine devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle cadde trafiğe tamamen kapanırken, o sırada oradan geçen kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç ekipleri tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı. Ağacın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Bahçeköy, Merkez Mahallesi Muhtarı Mehmet Sevinç, "On beş yirmi dakika önce bir ağacımız devrildi. Allah'a şükür çok zarar ziyanımız yok. Hemen belediyeye bildirdik. Şu an müdahale ediliyor. Tabii önemli olan burada zararın, ziyanın olmaması. Geçmiş olsun hepimize. Buradaki ağaçların gerçekten bir tehlikesi var. Yetkililer buraya gelip bizlerle beraber bir keşif yapsınlar. Müdahale gerekli, bazıları çok yüksek olduğu için kesilmesi gerekiyor. Yukarıdan müdahale değil, yanlardan müdahale ediliyor. Burası da en işlek caddelerimizden biri, otobüslerimizin geçtiği cadde burası." şeklinde konuştu.
Durakta beklediği sırada ağacın devrilmesine şahit olan Baki Yurttaş ise, "Otobüs durağında bekliyordum. Gürültü ile beraber buraya geldim. Yetkililere haber verdim. Yetkililer geldi. Müdahalede bulunuyorlar, yolumuzun açılması sağlanmak üzere" şeklinde konuştu.