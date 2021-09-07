İstanbul'da ağaçlar devrildi! Korku dolu anlar yaşandı

SARIYER'DE ÇINAR AĞACI DEVRİLDİ

Sarıyer Bahçeköy'de gövde kısmının büyük bir bölümü çürümüş olan çınar ağacı, etkili olan rüzgara daha fazla dayanamayarak yola devrildi. Yol trafiğe kapanırken, o sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Olay saat 12.00 sıralarında Bahçeköy, Merkez Mahallesi Valide Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Gövde kısmının büyük bir bölümünün çürümüş olduğu görülen çınar ağacı, rüzgara daha fazla dayanamayarak cedde üzerine devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle cadde trafiğe tamamen kapanırken, o sırada oradan geçen kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç ekipleri tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı. Ağacın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Bahçeköy, Merkez Mahallesi Muhtarı Mehmet Sevinç, "On beş yirmi dakika önce bir ağacımız devrildi. Allah'a şükür çok zarar ziyanımız yok. Hemen belediyeye bildirdik. Şu an müdahale ediliyor. Tabii önemli olan burada zararın, ziyanın olmaması. Geçmiş olsun hepimize. Buradaki ağaçların gerçekten bir tehlikesi var. Yetkililer buraya gelip bizlerle beraber bir keşif yapsınlar. Müdahale gerekli, bazıları çok yüksek olduğu için kesilmesi gerekiyor. Yukarıdan müdahale değil, yanlardan müdahale ediliyor. Burası da en işlek caddelerimizden biri, otobüslerimizin geçtiği cadde burası." şeklinde konuştu.

Durakta beklediği sırada ağacın devrilmesine şahit olan Baki Yurttaş ise, "Otobüs durağında bekliyordum. Gürültü ile beraber buraya geldim. Yetkililere haber verdim. Yetkililer geldi. Müdahalede bulunuyorlar, yolumuzun açılması sağlanmak üzere" şeklinde konuştu.