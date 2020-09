İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosu!

Ilıcalı, Karabük Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve çevrimiçi (online) gerçekleştirilen "The 2nd International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences 2020 (IEACES2020) Sempozyumu"nda, "Olası İstanbul depremine yönelik yeni arazi kullanım kararları ve ulaştırma sistemleri değerlendirmesi" başlıklı sunumunda yaptığı konuşmada, olası depremde yüzlerce binada orta ve üstü hasar meydana geleceğini söyledi.