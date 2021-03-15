İstanbul'da 50 milyon liralık vurgun! Yakalandılar...

İstanbul ve 5 farklı ilde hacizli olan TIR dorseleri ilk olarak satın alan, sonrasında şase numaralarını değiştirerek 50 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi. Operasyon anları kameralara yansırken, gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersin, Gaziantep, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hacizli dorselerin şase numaralarının değiştirilerek piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. İddiaya göre 12 şüpheli, paravan şirket kurarak İstanbul merkezli olmak üzere Adana Antalya ve Konya 'da hacizli dorseleri tespit etti.

Kullanılmış olan bu dorseleri satın alan şüpheliler, sonrasında şase numaralarını öncesinde var olan sıfır dorselerin şase numaralarıyla değiştirdikleri ve kullanılmamış ürün şeklinde piyasaya sürdükleri öğrenildi. Paravan şirketin 59 dorseyi 'change' yöntemi ile piyasaya sürdüğünü tespit eden polis ekipleri, şirketin 50 milyon lira değerinde vurgun yaptığını tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği dört aylık teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin adresi belirlendi. Geçtiğimiz Cuma günü 20 farklı ikamete eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OPERASYON ANLARI VE DORSELER KAMERADA

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüphelilerin gözaltına alınma anı kameralara yansıdı. Öte yandan, hacizli dorseyi satın alan şüphelilerin, sonrasında dorseyi teslim alma anı görüntülerde yer alıyor.

"PİYASADA 2 BİN 500 TANE DAHA BU ŞEKİLDE DORSE VAR"

Treyler Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Göktan Güçlü; "Bugün burada bulunmamızın sebebi, 10 yıldır verdiğimiz amansız mücadelenin ilk safhasını tamamlamış olmak. Sık sık dorse hırsızlığı yaşanıyor. 2 bin 500 kadar daha 'change' dediğimiz sahteciliğe maruz kalmış dorse olduğunu tahmin ediyoruz. Bunlarında bu operasyonlar sonucunda ele geçireleceğine inanıyoruz" dedi.

Dernek Avukatı Serdar Akbulut ise; "Bundan yaklaşık yedi ay önce bizimde katılımımızla başlatılan soruşturmada, 50 milyon lira ve örgüt çökertilmiş bulunuyor. Uzun yıllardır uğraşılan mücadele edilen bir konunun ilk defa bu kadar geniş kapsamlı ele alınmasıydı. Rehinli ya da hacizli araçların yasa dışı yollarla 'change' edilerek şase numaraları değiştirilerek, sahte fatura ve bilgilerle yeniden piyasa sürülmesi şeklinde gelişen bu süreçte hem üretici firmalar, hem finans firmaları, hem de iyi niyetli satın alan üçüncü kişiler, çok ciddi zararlar görmekteydi. Emniyet güçlerinin başarılı operasyonu ile dileriz bir başlangıç ve son olur" dedi.