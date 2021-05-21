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İstanbul'da 4 katlı ahşap bina çöktü

DHA |  21 Mayıs 2021 Cuma - 14:20 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 14:20

İstanbul Fatih Cankurtaran'da bulunan 4 katlı ahşap binada yağmurun da etkisiyle çökme meydana geldi. Binanın boş olduğu belirtilirken inceleme devam ediyor.


Ayrıntılar geliyor...

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