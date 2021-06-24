İstanbul'da 21 yaşındaki genç su kuyusunda ölü bulundu

İstanbul Kartal'da sabah saatlerinden beri haber alınamayan genç su kuyusunda ölü olarak bulundu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 4 metrelik kuyudan cansız bedeni çıkarıldığı sırada ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamazken polis olayın intihar olup olmadığını araştırıyor.

Olay, Cevizli Mahallesi Aşkale Sokak'ta 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Recep Akyıldız (21) evde olmadığını fark eden ailesi, çevrede aramaya başladı. Evinin önündeki su kuyusunun yakınlarında kan izlerini gören ailesi, kuyuya baktı.

Kuyunun içerisinde hareketsiz bir şekilde yatan Akyıldız'ı gören aile üyeleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 4 metre derinliğinde olan suyu kuyusundaki Akyıldız'ın cansız bedeni çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin bir saatlik çalışmanın ardından Akyıldız'ın cansız bedeni ambulansa konularak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin morguna kaldırıldı. Ekiplerin çalışma esnasında Akyıldız'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yeri inceleme ekipleri kuyunun etrafında inceleme yaptı.

Polis ekipleri olayın intihar olup olmadığını araştırırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Genç ailesi yakınlarından Şaban Elmacı, "Sabah saatlerinde evde olmadığı görülüyor. Ondan sonra ailesi aramaya başlıyor. Herhalde sabah arkadaşıyla denize gittiğini düşünürken, ailesi kuyuda kan izleri görünce böyle bir şüphelenip polis ekiplerine haber veriyorlar. Benim eşimin yeğeni olur kendisi yarın da üniversite sınavına girecekti. Geçen sene sınava girmediği için biraz stresi vardı. Ama abartacak bir durum yok. Bildiğimiz gibi neşeli bir çocuktu" dedi.