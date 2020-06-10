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İstanbul'da 2 bekçi açığa alındı

AA |  10 Haziran 2020 Çarşamba - 15:24 | Son Güncelleme : 10 06 2020 - 15:24

Yabancı uyruklu kişiye tokat atıp mevzuata aykırı üst araması yaptıkları belirlenen iki gece bekçisi açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.


Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan iki mahalle ve  çarşı bekçisi, Tarlabaşı Bulvarı’nda şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişiye  "dur" ihtarı yaptı.
 
Uyarı üzerine kaçan kişi, kovalamacanın ardından yakalanırken,  üzerinde herhangi bir suç unsuru çıkmaması ve kimlik kontrolünde de aramasının  bulunmaması sonucu serbest bırakıldı.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, görüntülerde iki bekçinin, yabancı uyruklu  kişiye mevzuata aykırı şekilde üst araması yaptıklarının ve tokat attıklarının  görülmesi üzerine bekçileri açığa alarak haklarında soruşturma başlattı.

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