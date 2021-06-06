İstanbul'da 14 mahallede muhtarlık seçimleri yapıldı

İstanbul'da 14 mahalledeki muhtarlık seçimleri için oy kullanımı tamamlandı. Muhtarlıklar için 11'i kadın 62 aday yarıştı, yaklaşık 71 bin seçmen sandık başına gitti. Saat 17.00'de sona eren oy kullanma işleminin ardından oy sayımına geçildi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda, bazı illerdeki köy ve mahallelerde muhtarların ve/veya ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için sandıklar kuruldu. Bu doğrultuda İstanbul 'da çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için 14 mahallede 11'i kadın 62 aday yarıştı, yaklaşık 71 bin seçmen sandık başına gitti.

HES SORGULAMASI YAPILDI

Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde 6, Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde 4, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde 3, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde 2, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi'nde 3, Güngören Sanayi Mahallesi'nde 7, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde 10, Şişli Feriköy Mahallesi'nde 3, Çatalca'da Ormanlı Mahallesi'nde 7, Kaleiçi Mahallesi'nde 5, Beyoğlu 'nda Asmalı Mescit Mahallesi'nde 2, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5, Katipmustafa Çelebi Mahallesi'nde 3 ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'nde 2 aday muhtar olabilmek için yarıştı. Seçmenler kurulan sandıklarda sabah saatlerinde oy kullanmaya başlarken, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı okullarda polis ekipleri HES kodu sorgulaması yaptı. Seçmenler, sandık kapanış saatine kadar oylarını kullanırken, sonrasında sayım işlemi yapıldı.

KORONAVİÜRS NEDENİYLE VEFAT EDEN MUHTARIN EŞİ SEÇİM KAZANDI

Beykoz Anadolukavağı Mahallesi Muhtarı Serdar Lüleburgaz geçen mart ayında Kovid-19'a yakalanmış ve tedavi gördüğü Beykoz Devlet Hastanesi'nde 7 Nisan'da vefat etmişti. Boş kalan muhtarlık koltuğu için Lüleburgaz'ın eşi Sevim Lüleburgaz ile Ömer Küçük aday oldu.

Saat 17.00'de sona eren oy kullanma işleminin ardından oy sayımına geçildi. Seçimde Sevim Lüleburgaz 464, Ömer Küçük ise 116 oy aldı. Kullanılan 4 oy ise geçersiz sayıldı. Muhtarlığa seçilen Lüleburgaz, "Hem eşimin hatıralarını yaşatmak, hem de onun Anadolukavağı'na getirmiş olduğu hizmet kalitesini kalıcı bir hale getirmek istiyorum" dedi.