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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından ‘Rapçi Rota’ açıklaması

AA |  31 Mayıs 2020 Pazar - 18:31 | Son Güncelleme : 31 05 2020 - 18:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada 'Kamuoyunda 'Rota' ismiyle bilinen B. Alpman isimli kişi hakkında herhangi bir gözaltı kararı ya da uygulaması söz konusu değildir' ifadelerini kullandı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Rapçi Rota" olarak bilinen B. Alpman’ın gözaltına alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
 
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı gazete ve haber siteleriyle bazı sosyal medya hesaplarında yer alan gerçeğe aykırı yayın ve paylaşımlarıyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.     
 
Açıklamada, "Kamuoyunda 'Rota' ismiyle bilinen B. Alpman isimli kişi hakkında herhangi bir gözaltı kararı ya da uygulaması söz konusu değildir. Gözaltı iddiasıyla ilgili yayın ve paylaşımlar gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.     

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