09 Mart 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.548 1.17 EURO 9,1000 -1.04
USD 7,6400 -1.45 ALTIN 419,150 0.20
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul Çekmeköy'de silahlı saldırı : 2 ölü

DHA, AA |  09 Mart 2021 Salı - 14:27 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 14:46

Son dakika haberine göre; Çekmeköy'de silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.


Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı  kavgada, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 
 
Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Caddesindeki Hayvanat Bahçesi'nde iki  grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
 
 
Daha sonra kavgaya dönüşen olayda, 2 kişinin öldüğü bir kişinin de  ağır yaralandığı belirtildi.
 
Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk  edildi.
 
 
Durumu ağır olan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından  ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
 
Olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüphelilerin  yakalanması için çalışma başlattı.
 
 
 
 
 

ETİKETLER

İstanbul çekmeköy silahlı saldırı hayvanat bahçesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.