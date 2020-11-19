İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) en az lise mezunu 250 personel alıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 250 adet itfaiye eri kadrosu için personel alımı yapacak. İBB memur alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru yapacak adayların KPSS'den en az 60 puan almaları gerekiyor. Peki, İBB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte İBB itfaiye eri alımı başvuru şartları!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye eri kadrosuna 250 memur alınacak. İBB personel alımı ile ilgili detaylar Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlanda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal bulunan 250 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapacaktır." denildi.

İBB İTFAİYE ERİ BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımaları ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (25/1/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adayların, 27 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formunu indirmeleri gerekiyor. Başvuru yapacak adayların, tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 6 -15 Ocak 2021 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayabilecek.

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 katı aday yani toplamda 1250 kişi sınava çağrılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 21 Ocak 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sitesinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek.