İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 25 personel alıyor! İşte başvuru şartları!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İBB'ye hemşire, çocuk gelişimcisi, mühendis, şehir plancısı, mimar, ekonomist, tekniker, teknisyen ve eğitimen kadrolarına personel alacak. Peki, İBB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İBB personel alımı başvuru şartları ne? İşte e-Devlet İBB personel alımı başvuru ekranı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 25 personel alacak. İBB personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere hemşire, çocuk gelişimcisi, mühendis, şehir plancısı, mimar, ekonomist , tekniker, teknisyen ve eğitim en kadrolarına personel alacak. Peki, İBB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İBB personel alımı başvuru şartları ne? İşte e-Devlet İBB personel alımı başvuru linki...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hemşire, çocuk gelişimcisi, mühendis, şehir plancısı, mimar, ekonomist, tekniker, teknisyen ve eğitimen kadrolarına 25 personel alacak. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana başvurular 18 Aralık'ta sona erecek.

İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar 14 Aralık 2020 - 18 Aralık 2020 tarihleri arasında, sadece https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacak.

İBB personel alımı sınavına girmek isteyen adaylar, 14 Aralık 2020 - 18 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formunu dolduracaktır. Beyan edilen bilgiler için ihtiyaç duyulması halinde adaylardan belge istenilebilecek. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak. Belirlenen en yüksek başarı puanı olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak her boş

pozisyon sayısının 3 (üç) katı aday (toplamda 75 kişi) sınava çağrılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 21/12/2020 tarihinde kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) adresinden ilan edilecek.

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, pozisyona ilişkin mezuniyet notu ile bölüm notunun (Üniversitenin ilgili bölümlerinin, ÖSYM tarafından açıklanan 2020 yılı YKS sonucunda oluşan taban yerleştirme puanı üzerinden hesaplanan not) eşit şekilde etkilediği “başarı puanı” belirlenecek.

İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

2. Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmaları (24/12/1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

3. Eğitmen pozisyonu için “Atamaya Esas Alan”, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na göre işlem yapılacaktır.

4. İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurtdışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır.

5. Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır.

İBB PERSONEL ALIMI SINAVI NASIL YAPILACAK?

İBB sözleşmeli personel pozisyonları için yapılacak sözlü sınav 24 Aralık 2020 Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bakırköy Ek Hizmet Binası’nda yapılacak.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecek. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat:

a. 442 sayılı Köy Kanunu,

b. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

c. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

d. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,

e. 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu,

f. 5393 sayılı Belediye Kanunu

5) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konuları ile

6) Pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsıyor.

Sözlü sınav; pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde 40 puan, yukarıda belirtilen diğer konularda ise 12’şer puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılacak. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Ataması yapılacak personelin görev yeri İstanbul genelindeki (tüm ilçeler) hizmet ihtiyacına göre belirlenecek.