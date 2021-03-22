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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 163 personel alıyor! İşte başvuru şartları!

22 Mart 2021 Pazartesi - 14:53 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 14:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işçi ve personel alım ilanı İŞKUR'da yayınlandı. İBB iştirakleri, İŞKUR aracılığıyla farklı meslek kadrolarında 163 personel alınacak. Peki, İBB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR Kurum dışı kamu işçi alımı 2021 başvurusu detayları...


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çok sayıda personel ve işçi alıyor. İBB iştiraklerine ait ilanlar İŞKUR'da yayınlandı. Buna göre, İSPER, İSFALT ve Hamidiye Su şirketlerinde aşçı yardımcısından öğretmene, diyetisyenden büro personeline  çeşitli kadrolarda personel ve işçi alınacak. Peki, İBB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İBB personel alımı şartları...
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) iş fırsatı! İBB'de çalışmak ve İBB'ye bağlı şirketlerden çalışmak isteyenler İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ediyor. İBB personel ve işçi alımlarına ilişkin iştiraklerin ilanı İŞKUR üzerinden Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı kategorisinde yayınlandı. Buna göre, İSPER, İSFALT ve Hamidiye Su şirketlerinde aşçı yardımcısından öğretmene, hemşire ve diyetisyenden, büro personeline  çeşitli kadrolarda personel ve işçi alınacak. 
 
İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM AŞ (İSPER) 49 personel
 
1 diyetisyen
37 hasta ve yaşlı bakımı elemanı
2 destek hizmetleri 
6 hemşire
1 büro işçisi
2 hizmetli 
 
 
 
İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ AŞ. (İSFALT) 2 personel
 
Şoför - 1 
Büro Personeli - 1 
 
 
 
HAMİDİYE KAYNAK SULARI SANAYİ 8 personel
 
Elektrik Bakım Personeli - 1 
Mekanik Bakım Personeli - 3
Yardımcı İşletmeler - 4
 
 
 
İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM AŞ (İSPER) ENGELLİ VE NORMAL PERSONEL ALIMI 104
 
Aşçı yardımcısı - 25 
Büro İşçisi - 7 
İletişim - Dağıtım ve Arşiv Elemanı - 1 
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı - Engelli - 1 
Destek personeli - 3 
Halkla ilişkiler görevlisi - 1 
Halkla İlişkiler Tanıtım ve meslek elemanı - 9 
Müzisyen (Engelli) - 2 
Okul Öncesi Öğretmeni - 43 
Psikolojik danışman - 4
Sosyal Hizmet Uzmanı- 2 
Web ve çoklu ortam geliştiricisi ve sorumlusu (Engelli) - 1
Psikolog - 3 
Destek personeli - 2
 
 
 
 
 
 

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