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İstanbul Büyükşehir Belediyesi araç ihalesi iptal edildi

AA |  16 Aralık 2019 Pazartesi - 11:29 | Son Güncelleme : 16 12 2019 - 11:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 Kiralık Araç İhalesi, geçerli teklif olmayınca iptal edildi.


İBB Destek Hizmetleri Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2020  Yılı Kiralık Araç İhalesi, İBB'nin Bakırköy'deki Ek Hizmet Binası'nda  gerçekleştirildi. İhale komisyonuna İBB Satın Alma Daire Başkanı Arif Gürkan  Alpay başkanlık yaptı.
 
565 sürücülü personel çalışması ve 1826 adet araç kiralamak üzere açık  ihale usulü ile düzenlenen ihaleye 2 teklif sunuldu.
 
İhaleye katılan Ağaoğlu Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi  141 milyon 277 bin 790 lira, Taksim Taahhüt Limited Şirketi 110 milyon 737 bin  819 lira teklif sundu.
 
İhale komisyonuna başkanlık yapan Alpay, her iki isteklinin de zarf ve  belge kontrolleri sonrası gerekli şartlara haiz olmadıklarını ve geçici teminat  belgelerini sunmadıkları için teklifleri reddederek ihaleyi iptal ettiklerini  söyledi.
 
Alpay, yeni ihalenin hazırlığının yaklaşık 40 gün kadar süreceğini  ifade ederek hizmetlerde aksama olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını  kaydetti.
 

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