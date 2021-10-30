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İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durdu

AA |  30 Ekim 2021 Cumartesi - 15:47 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 15:57

İstanbul Boğazı'nda Vaniköy açıklarında sürüklenen kargo gemisi kıyıya metreler kala durdu.


Makine arızası yapan 102 metre uzunluğundaki MEDKON  MRA isimli kargo gemisi İstanbul Boğazı'na demir atarken, Kıyı Emniyeti Genel  Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi. 
 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan  açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine  arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan  kılavuz kaptanımız ivedilikle demir atmış olup, KURTARMA-7 römorkörümüz ve KEGM-3  botumuz olay yerine yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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istanbul vaniköy kargo
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