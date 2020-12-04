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İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

AA |  04 Aralık 2020 Cuma - 8:23 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 8:38

İstanbul Boğazı'nda, yoğun tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi. Vapur seferleri de iptal edildi.


İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman  Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun pus-sis  nedeniyle  görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi. Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 07.30'dan itibaren çift yönlü askıya  alındığı kaydedildi.

İstanbul Şehir Hatları İstanbul Boğazı’ndaki yoğun sis nedeniyle bazı seferini iptal etti. İstanbul Şehir Hatları seferi sis nedeniyle iptal edilirken, yapılan yazılı açıklamada iptal edilen seferler şöyle açıklandı: "İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Sarıyer- Rumeli kavağı, Anadolu kavağı ağı Hattı, Haliç Hattı, Boğaz Hattı, Anadolu kavağı -Üsküdar Hattı"

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