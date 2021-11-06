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İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kala! İki vapur çarpışmaktan...

AA |  06 Kasım 2021 Cumartesi - 21:44 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 21:44

Kadıköy-Ortaköy seferini yapan vapurun, yoğun sis arasında başka bir vapurla çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.


Yoğun sisin görüldüğü İstanbul'da dün Kadıköy-Ortaköy seferini yapan  bir vapur, başka bir vapurla çarpışma tehlikesi yaşadı.
 
Vapurun, tehlikenin ardından seferini tamamlayamayarak, Üsküdar  iskelesine demirlediği öğrenildi.
 
O anları vapurdan görüntüleyen Fatih Ural, AA muhabirine olayın  gerçekleşme anını şöyle anlattı:
 
"Dün saat 18.00 civarında Kadıköy'den Ortaköy'e gitmek için vapur  iskelesine geldim. Oradaki görevliler önce seferlerin iptal olduğunu söylediler.  Vatandaşları geri göndermeye başladılar. Sonra kararlarını değiştirip seferlerin  açıldığını, binebileceğimizi söylediler. Bindik. Çok sis vardı gerçekten. Bir  anda yanımızdaki vapur belirdi. Herkes korkudan bir yerlere sarılmaya başladı.  Ben de hemen çekim yapmaya başladım. Sıfıra sıfır, gerçekten teğet geçti. Ondan  sonra zaten kaptanımız Üsküdar'a bizi bıraktı, seferler de iptal oldu."

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Kadıköy Ortaköy vapur yoğun sis
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