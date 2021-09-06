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İstanbul Boğazı'nda bulunan mayına ilişkin MSB'den açıklama

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) |  06 Eylül 2021 Pazartesi - 21:44 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 21:44

İstanbul Boğazı'nda 6 gün önce balıkçıların ağına takılan patlamış mayına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı avunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi" ifadelerine yer verildi.


Poyrazköy, Yavuz Selim Köprüsü yakınlarında 6 gün önce bir balıkçı teknesinden denize atılan ağa mayın takıldı. Balıkçıların durumu bildirmesiyle bölgeye polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
 
Balıkçı teknesi polis ve sahil güvenlik ekiplerin eşliğinde Poyrazköy Limanı'na çekildi. Çağrılan bomba imha uzmanlarının incelemesi sonrası mayının eski ve patlamış olduğu belirlendi. İncelemenin ardından mayın, vinç yardımıyla kamyona yüklenerek götürüldü.
 
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından mayına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi." İfadeleri kullanıldı.
 
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