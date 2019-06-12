İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Boğaz'ın güney girişi ve Kız Kulesi arasında görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.Gemi geçişlerinin saat 09.13'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ