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İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

AA |  12 Haziran 2019 Çarşamba - 9:44 | Son Güncelleme : 12 06 2019 - 11:12

İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerinin, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi. Şehir hatları seferleri iptal edildi.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Boğaz'ın  güney girişi ve Kız Kulesi arasında görüşün yarım milin altına düştüğü  belirtildi.Gemi geçişlerinin saat 09.13'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı  kaydedildi.
 
 
ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
 
İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan vapur seferleri normale döndü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "10.45 itibari ile bütün seferlerimiz normale dönmüştür." dedildi. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle, şehir hatlarının bazı vapur seferleri iptal edilmişti. 
 
 
 

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