İstanbul ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ ile dünya sahnesinde

İstanbul görkemli ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ ile dünya sahnesine çıkıyor. Medeniyetler, kültürler ve ekonomiler arasında köprüler kuran, dünyada iki kıta üzerine kurulu tek şehir olan İstanbul, ilk kez çok boyutlu ve geniş kapsamlı, kültür ve sanatı odağına alan uluslararası kent festivaline kavuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy herkesi 17 gün sürecek festivale davet etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca tarihi, kültürel, mimari, ekonomik ve turistik varlıklarıyla İstanbul ’un uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Projesi, 60 ayrı noktada 1000’den fazla sanatçının katılımıyla 30 Ekim-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalle Türkiye ve dünya sahnesine çıkıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısında konuştu. Bakan Ersoy özetle şunları söyledi; "Beyoğlu Festivali çok kapsamlı bir adım. Kültür Yolu Festivali'ne Galataport 'tan başlıyoruz. Galata Kulesi artık gerçek kimliğine ulaşmıştır. Atatürk Kültür Merkezi dünya çapında bir eser oldu. Galataport'tan AKM'ye uzanan kültür yolculuğu başlatıyoruz. Sinan Operası AKM'de sanatseverlerle buluşacak. Güncel sanat proje yarışması düzenliyoruz. Festival her yıl iki defa yapılacak. Halkımızı 17 gün sürecek bu festivale bekliyoruz."

Tarih öncesi çağlara uzanan geçmişi, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik konumu nedeniyle imparatorluklara başkentlik yapan, görkemli geçmişi ile farklı dinleri, kültürleri, toplulukları ve bunların ürünü olan yapıtları benzersiz bir coğrafyada bir araya getiren, Avrupa Konseyi tarafından 2010’da Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul, Türkiye’nin en büyük kültür ve sanat projesi Beyoğlu Kültür Yolu ekseninde kurgulanan, uluslararası nitelikte bir kent festivaline kavuşuyor.

Beyoğlu Kültür Yolu Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının yeniden yaptırdığı Atatürk Kültür Merkezi, restore ettirdiği Galata Kulesi, Atlas Sineması, Galata Mevlevihanesi, Mehmet Akif Hatıra Evi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi gibi çok sayıda tarihi, kültürel ve mimari değer ile birlikte Galataport, Emek Sineması, Garibaldi Sahnesi gibi önemli kültür-turizm yatırımlarını içeren, Atatürk Kültür Merkezi’nden Galataport’a kadar uzanan güzergâhta, mimariden edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya, Beyoğlu’nun büyülü dokusunda geçmişten geleceğe bir yolculuğa çıkaran bir proje olma özelliği taşıyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ise dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan İstanbul’un marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen bu projenin uluslararası düzeyde vitrine çıkmasını sağlamak için her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilecek.

30 EKİM’DE BAŞLIYOR

30 Ekim’de başlayıp, 14 Kasım’a kadar devam edecek olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde konserler, sergiler ve etkinlikler yer alırken, festival güzergâhındaki 60 ayrı noktada toplam 1000’den fazla sanatçının performans sergileyeceği sergiler, konserler, operalar, tiyatro oyunları, söyleşiler ve atölyeler gibi toplumun her kesimini kucaklayan muhteşem etkinlikler gerçekleştirilecek.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU TEKNOLOJİYLE DE DESTEKLENİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Beyoğlu Kültür Yolu için özel bir mobil uygulama da hazırladı. Beyoğlu Kültür Yolu Uygulaması ile kullanıcılar etkinlikler hakkında bilgi alabilecek ve kendilerine en yakın hangi mekanda hangi etkinlik olduğunu görüntüleyerek, katılacakları etkinlikleri kolayca planlayabilecek. Etkinlik mekanları hakkında ayrıntılı bilgilerin yer alacağı uygulamada, ayrıca bu mekanlara nasıl ulaşılabileceği konusunda yol tarifleri de bulunacak. Kendi profillerini oluşturma imkanı sunan uygulama sayesinde kullanıcılar, katıldıkları veya katılacakları tüm etkinliklerin bilgilerine daha kolay ulaşabilecek, etkinlikler gerçekleşirken güncel haberleri ve sosyal medya paylaşımlarını da yine bu uygulamadan takip edebilecek.

60 AYRI MEKÂNDA, 1000’DEN FAZLA SANATÇIYLA GERÇEK BİR DÜNYA FESTİVALİ

36 adet kapalı mekân ve 24 adet açık mekân olmak üzere toplam 60 noktada, 40 sergi ve özel proje, 1000’den fazla sanatçı, 75 konser, 45 atölye çalışması, 20 söyleşi, 15 ışık gösterisi (video mapping) gösterisi, 10 sanatçı performansı yer alacak Beyoğlu Kültür Yolu Festivali programına http://www.beyoglukulturyolu.com/ internet adresinden ulaşılabilir.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek kültür ve sanat etkinlikleri özetle şöyle: İstanbul Atatürk Kültür Merkezi festivalin en önemli mekanlarından biri olarak klasik sanattan, çağdaş sanata, dijital sanattan yapay zekaya uzanan 11 büyük sergiye ev sahipliği yapıyor.

2 konser salonunda dünyanın ve Türkiye’nin en büyük senfoni orkestralarının konserlerinden, opera, bale ve tiyatro gösterilerine kadar 27 büyük konser ve gösteri yer alıyor. AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde birbirinden ünlü sanatçılar çocuk atölyelerinde minik sanatseverler ile buluşuyor.

Taksim Camii Kültür Merkezi de bu festivalde yer alan mekanlardan biri oluyor. Festival kapsamında, sergilerden, sanatçıların canlı atölyelerine, söyleşilerden dini musiki dinletilerine kadar pek çok etkinlik, meraklıları ile buluşuyor.

Festival kapsamında Galataport’ta 850 metre karelik alana yayılacak olan dünyanın en büyük ustalarının yer aldığı görsel ve işitsel şov niteliğindeki dijital bir sergiyle önemli bir deneyim yaşatılması hedefleniyor. Güzel sanatlar üniversiteleri ve liselerinin öğrencilerinin ürünlerinden seçilen yüzlerce çalışma da bu festivalde halkla buluşuyor.

12 kadın sanatçının bu projeye özel olarak hazırladığı enstalasyonlar Beyoğlu sokaklarında yerlerini alarak Beyoğlu’nun renkli dünyasına ışık katıyor. yrıca yerli ve yabancı sanatçıların Beyoğlu sokakları için tasarladığı enstalasyonlar da sergileniyor. ‘Dönüşüm’ sergisinde maddenin ve atıkların sanata dönüşümüne tanıklık ediyor olacağız.

Festival kapsamında Beyoğlu’nda yer alan mekanlarda klasik sanattan dijital sanata, usta sanatçıdan gençlere, sanatın her disiplininden seçilen sergiler ile toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir sergi yelpazesi halkla buluşuyor. Festival kapsamında edebiyat ve şiir duraklarında ünlü yazarlarımız ve şairlerimiz ile okumalar, dinletiler, anmalar ve geziler gerçekleştirilecek.