İstanbul Belediyesi (İBB) 100 zabıta memur alımı yapacak! Zabıta alımı için KPSS puanı kaç olmalı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak şartıyla 100 adet Zabıta Memuru alımı yapacağını duyurdu. İBB zabıta alımı ilanına göre başvuracak erkek adaylardan en az 1.67 metre, kadın adaylarda da en az 1.60 metre boy şartı aranıyor. İstanbul Büyükşehir zabıta memuru ilanına başvurular ise 4-10 Ocak 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 100 zabıta alımı yapacağını duyurdu. İBB zabıta alımı başvuruları ise 4 Ocak’ta başlıyor, 10 Ocak 2021 tarihlerine kadar devam ediyor olacak. İBB zabıta alım ilanında yayınlanan bilgide sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olma ve KPSS şartı aranıyor.

İBB zabıta memuru alımı için sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 500 kişi) sınava çağrılacak ve bu adayların uygulama sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının münhal bulunan Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.

İSTANBUL BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ZABITA ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.

2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)

3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak (8/2/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

4. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak