İstanbul bekçi alımı 2020 başvurusu nasıl yapılır? 2020 1 dönem 400 bekçi alımı şartları nelerdir, yaş sınırı var mı?

Polis Akademisi resmi internet sitesinde “www.pa.edu.tr “ yer alan ilana göre, İstanbul’da görevlendirilecek 400 bekçi alımı yapılacak. İstanbul’da görev alacak 400 bekçi alımı başvuruları 19 Eylül’de başladı. 02 Ekim’e kadar sürecek. Adayları başvurularını ”www.pa.edu.tr “adresinden e-devlet şifresi ve kullanıcı adı ile giriş yaparak yapabilecek.

İSTANBUL BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstanbul ilimize (400) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.Adaylar, 19 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları da belirtildi. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi alımı şartları ile ilgili 2020 yılı için henüz resmi bir açıklama ya da kılavuz yayınlanmadı. Geçtiğimiz yılın alımlarında adaylardan 17 maddelik şart istenmişti. İşte o şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. (Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),

Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

Memuriyet engeli bulunmamak,

Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

250 TL olan bekçilik başvurusu sınav ücreti internet üzerinden ön başvuru yapacak olan adaylar tarafından 19 Eylül 2020 saat 09.00’dan 2 Ekim 2020 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/Ankara “2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacak.

Yalnızca Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığında başvuru ücreti yatırılabilecek. İnternet bankacılığıyla işlem yapan adayların dekont çıktısı da alması gerekiyor. Konuyla ilgili tüm detaylar, 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Aday Başvuru, Seçme ve Değerlendirme Sınavı Kılavuzu içerisinde yer alıyor. Kılavuzda; kılavuz okunmadan başvuru işlemi yapılmaması uyarısı yer alıyor. Bütün adayların kılavuzu okumalarının ve belirlenen açıklamalar doğrultusunda hareket etmelerinin yararlarına olacağı belirtiliyor.