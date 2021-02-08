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İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum!

AA |  08 Şubat 2021 Pazartesi - 15:27 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 15:27

İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. Son rakamlar açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da bazı barajlarda yüzde 19'lara kadar düşen su seviyesinin yüzde 40'ların üzerine çıktığını belirterek, "Türkiye ortalamaları da iyiye doğru gidişat gösteriyor. Bundan sonraki aylarda da düzenli bir yağış rejimi beklentimiz var." dedi.


Pakdemirli, Aydın'da Çine Adnan Menderes ve Gökbel barajlarında  yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti  iktidarında  mevcut 275 baraja 600 ilave yapıldığını söyledi.
 
Geçen yıl meteorolojik kuraklık yaşandığını ifade eden Pakdemirli,  şöyle konuştu:
 
 "Meteorolojik kuraklığın olması demek illa tarımsal kuraklığın olacağı  anlamına gelmiyor. Depolanmanız varsa bu iş tarımsal kuraklığa dönmez. Geçen sene  Cumhuriyet tarihinin bitkisel üretiminde rekorunu kırdık. Bu sene de yağışlar  istediğimiz seviyede değil. İstanbul özelinde yüzde 19'lara düşmüş baraj  seviyelerimiz vardı. Yüzde 40'ların üzerine çıktık. Türkiye ortalamaları da iyiye  doğru gidişat gösteriyor. Bundan sonraki aylarda da düzenli bir yağış rejimi  beklentimiz var. Türkiye kurak bir ülke olmaya aday. Özellikle 2035'ten sonra bir  kuraklık beklentisi var."
 
Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin 2035'e kadar sulama ve depolama  tesislerini tamamlamak zorunda olduğuna işaret etti.
 
Çine Adnan Menderes ve Gökbel barajlarında incelemelerde  bulunduklarını hatırlatan Pakdemirli, hem içme suyu hem de tarımsal sulamadaki  eksiklikleri gidermeyi amaçladıklarını dile getirdi.
 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bu sene 2,5 kat daha fazla  yatırımının olacağına dikkati çeken Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür  ediyoruz. Sulamayla ilgili ihtiyaçlarımızı kendisine ilettiğimiz zaman, bu sene  hiçbir bakanlığın yatırım bütçesi önemli miktarda artmazken Devlet Su İşleri ve  sulama bütçemizin 2,5 misli artmış olması memnuniyet verici. Bu sorumluluğun  bilinciyle en hızlı şekilde yatırımlarımızı tamamlama gayretiyle çalışıyoruz."  dedi.

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