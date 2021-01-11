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İstanbul baraj doluluk oranı 2021 son durum: Yağış sonrası İBB baraj doluluk oranı arttı mı?

11 Ocak 2021 Pazartesi - 11:58 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 11:58

İstanbul'da hafta sonunu etkisi altına alan yağışlarda barajlardaki doluluk oranını artırdı. İstanbul'da 2 gündür süren yağmurla barajlardaki doluluk oranı yüzde 21,13'e çıktı.


DHA'nın haberine göre, kurak bir yıl geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz cumartesi günü 19,16'ya kadar düştü. Cumartesi sabahı başlayan ve hafta sonu kuvvetli yağan yağmur barajların yardımına yetişti.

2 günlük yağışlarla barajların doluluk oranı yüzde 21,13'e çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların bu hafta da süreceğini açıkladı. İstanbul'da perşembe gününden sonra artan soğukla birlikte kar yağışı da bekleniyor.

İstanbul'da hafta sonu etkisini gösteren sağanak yağışlar, barajlardaki doluluk oranını artırdı.

 

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