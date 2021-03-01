İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir ile ilgili flaş karar! Ve belli oldu. Üç ilde 'hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?' sorusu merak konusunu aldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son durum...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme kararlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek." ifadelerini kullandı. Peki İstanbul İzmir ve Ankara ile ilgili son durum ne? İşte tüm detaylar İSTANBUL VE İZMİR İstanbul ve İzmir Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan risk durumu haritasına göre turuncu rekli yani yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Bu duruma göre İstanbul ve İzmir'de pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek. İki ilde restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebilecek. Akşam 21.00 ile 05.00 arasındaki hafta içi sokağa çıkma yasağı ise devam edecek. ANKARA Ankara Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan risk durumu haritasına göre sarı yani orta derece risk grubunda yer alıyor. Buna göre Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılmış oldu. Hafta sonu Ankara'da hafta içi gibi 21.00'de başlayacak, 05.00'de biticek. Ankara'da ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim e başlanacak. Restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebilecek.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademeli normalleşme açıklaması:

Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.

Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

Restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir.

Halı saha, yüzme havuzu vb tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 9 ve akşam 19 arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)