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İstanbul, Ankara ve İzmir... Bugünden itibaren yasaklandı
İstanbul’da corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni yasaklar geldi. Ankara Valiliği, Valilik’e bağlı kurumların çalışma saatlerinde değişiklikler yaptı. İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu’nun yaptığı toplantıda da yeni kararlar alındı. Türkiye'de son 24 saatte corona virüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 951 oldu. İşte corona virüs tedbirleriyle ilgili son gelişmeler...
İstanbul’da da Boğaz’daki eğlenceler ve açık alanlardaki konserlere bugünden itibaren yasak getirildi.