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İstanbul Anadolu Yakası için kritik uyarı!

AA |  18 Haziran 2019 Salı - 11:02 | Son Güncelleme : 18 06 2019 - 11:02

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye  göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklığın  mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
 
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu olacak bölgenin doğusunda  (İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) sağanak ve gök gürültülü  sağanağın etkili olması bekleniyor.
 
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta  kuvvette eseceği bölgede yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı  dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
 

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