İstanbul alarm veriyor! Barajlarda son durum doluluk oranı…

İstanbul’a sur veren iki baraj kuruma noktasına geldi. İstanbul’da beklenen yağışı bir türlü gelmedi. Kuraklık giderek "çok büyük bir sorun" olma yolunda ilerledi. Doluluk oranları yüzde 20 sınırına gerilerken İstanbul'a su veren barajlardan Pabuçdere ve Kazandere kuruma noktasına geldi.

İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 20 sınırına geldi. İstanbul'un barajlarında su seviyeleri her geçen gün azalıyor. Papuçdere ve Kazandere barajları kuruma noktasına gelirken, Darlık Barajı doluluk oranı en yüksek baraj olmasıyla dikkat çekti. Peki, barajlarda su biterse ne olur? İşte Barajlarda son durum…

BARAJLARDA SON DURUM

Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı Eylül ayında yüzde 40'larda gösterirken bu oran Aralık ayında yüzde 21.53 seviyelerine inerek son yılların en düşük seviyesine ulaştı.

Birçok barajda su seviyelerinde hızlı kayıplar yaşanırken, Anadolu yakasının önemli içme suyu kaynaklarından Darlık Barajı bu durumdan en az etkilenen baraj oldu.

Darlık barajında doluluk oranı yüzde 49.22 olarak ölçüldü. Darlık barajı bu oran ile kuraklıkta doluluk oranı en yüksek baraj oldu.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları ise şöyle; Ömerli Barajı yüzde 20.05, Papuçdere Barajı yüzde 5.76,

Sazlıdere Barajı yüzde 5.28, B.Çekmece Barajı yüzde 17.57, Alibeyköy Barajı yüzde 30.78, Terkos yüzde 22.96, Elmalı yüzde 23.92,

Darlık Barajı yüzde 49.22, Istrancalar yüzde 28.42, Kazandere yüzde 4.72 olarak ölçüldü.

BARAJLARIN DOLULUK ORANI

Ömerli barajı: yüzde 20,79

Pabuçdere barajı: yüzde 6,53

Sazlıdere barajı: yüzde 5,44

Büyükçekmece barajı: yüzde 17,27

Alibey barajı: yüzde 30,58

Terkos barajı: yüzde 22,96

Kazandere barajı: yüzde 3,32

Elmalı barajı: yüzde 24,23

Darlık barajı: yüzde 50,06

Istrancalar barajı: yüzde 25,55