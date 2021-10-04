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İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan 28 Şubat generallerine ilişkin açıklama

Hilal ÖZTÜRK/ İSTANBUL, (DHA) |  04 Ekim 2021 Pazartesi - 17:23 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 17:23

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklama kararları sonrası cezaevine giren ve sağlık sorunları olan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında olduğu 7 generalle ilgili kararını verdi. Generallerle ilgili raporları inceleyen Adli Tıp Kurumu, cezaevi koşullarında kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığına karar verdi.


Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarının onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında olduğu 14 emekli general cezaevine girdi.
 
Generallerin ilerlemiş yaşları nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, infaz erteleme ihtimalini gündeme getirdi. Sağlık sorunları olan emekli generaller Çevik Bir'in de aralarında olduğu 7 general için adli tıp kurumuna sevk kararı alındı. Emekli Orgeneral Çevik Bir geçen hafta İstanbul Adli Tıp Kurumuna mevcutlu olarak getirilerek, muayene edildi.  Generallerle ilgili raporları inceleyen İstanbul Adli Tıp Kurumu, cezaevi koşullarında kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığına karar verdi.

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