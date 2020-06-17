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İstanbul Adalet Sarayı'nda uzun kuyruklara karşı önlem alındı

DHA |  17 Haziran 2020 Çarşamba - 11:09 | Son Güncelleme : 17 06 2020 - 11:09

İstanbul Adalet Sarayı'nda duruşmaların başlamasıyla beraber giriş kapılarında yaşanan yoğunluğa karşı yeni önlemler alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye önüne polis şeritleri ile avukat ve vatandaş girişini ayıran uyarılar koydu.


İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda dün duruşmalar görülmeye başlanmıştı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda oluşan uzun kuyrukları önlemek için yeni önlemler alındı.
 
 
Adliyeye gelen personel, avukat ve vatandaşların giriş yoğunluğunu azaltmak için adliye girişine polis şeridi çekildi. Vatandaş ile personelin girişinin farklı olduğunu belirtmek için yerlere yazılar yazıldı. Bunun yanı sıra güvenlik personelleri adliyeye gelenleri megafonla sosyal mesafe kuralına uyması konusunda uyardı. Adliyeye gelen vatandaşların ateşinin ölçülmesi, dezenfektan sıkılması uygulamaları da devam etti. 

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İstanbul Adalet Sarayı kuyruk önlem
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