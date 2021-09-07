İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşılama noktası kuruldu

İstanbul Adalet Sarayı'nda geçici randevusuz aşılama noktası kuruldu. Adliyede görevli hakim-savcı ve personelin yanı sıra adliyede işi olan vatandaşlar da bugün için kurulan aşılama noktasında aşılarını oldu.

Kovid-19 hastalığının önlenmesi için yapılan uygulamalar kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan yapılan talep üzerine geçici aşılama noktası kuruldu. Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli doktorlar tarafından aşı hakkı olan adliyede görevli personel, hakim- savcı ve ziyaretçiler aşılandı. İkinci doz aşısını adliyede yaptıran katip Gülşen Yavuz, "Güvenilir ilk aşımı özelde olmuştum. İkinciyi tereddütsüz burada olmak istedim. Bir anda böyle bir güven geldi diyebilirim. Ölmeyi tercih etmektense aşı olmayı tercih ederim. Bence herkes aşı olmalı diye düşünüyorum. Ben bile çok geç kaldığımı düşünüyorum" dedi.

"HALKIN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE AŞIMIZI UYGULUYORUZ"

Aşı uygulamasını yapan Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü ekibinden pratisyen hekim Süleyman Malgaz ise adliyeden gelen talep üzerine adliyede aşılama yaptıklarını belirterek "Halkımızın aşıya ulaşmasında yarar sağlamak amacıyla halka daha rahat ulaşabileceğimiz, hastane ve sağlık merkezleri haricinde halkın yoğun olduğu yerlerde adliye gibi, meydanlar, parklar gibi özellikle haftasonu ve yoğun yerlerde aşımızı uyguluyoruz. Randevusuz bir şekilde halkımızın gelmesini sağlıyoruz. Bu sayede günde 250-300 arası aşı uygulamasını yapabiliyoruz" dedi. Adliyede görevli savcı, polis ve ziyaretçilerin burada aşı olabileceklerini belirten Malgaz, "Gayet güzel gidiyor, şu anda 100'üncü aşımızdayız. Gün sonuna kadar buradayız, vatandaşlarımız gelmeye devam ediyor" diye konuştu.

"HEMEN GELİP AŞI OLMA GEREĞİ HİSSETTİK"

Aşı vurulan avukat Abdullah Adır da "Ciddi bir memnuniyet duyduk bu olaydan. Şu anda adliyede çalışma esnasında böyle bir uygulama olduğunu görünce hemen gelip bir aşı olma gereği hissettik. Hastanelere gidip sıra konusunda sıkıntı çekmiştik. Ama hizmetin ayağımıza kadar gelmesi ve korkmadan çekinmeden aşımızı vurdurduk. Aşı olmayan herkesi de aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.