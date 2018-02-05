İstanbul'a sürpriz! Daha önce yağmaz diyen isim tarih verdi

Türkiye mevsim normallerinin üzerinde bir havayla kışı geçiriyor. Birçok vatandaş kar haberleri beklerken, kar yağışı getirecek sistemler ülkemizi son dakikada teğet geçiyor. Ancak bu sefer "İstanbul'a kar yağabilir" deyip tarih veren isim daha önceki tarihler için "Kar yağmaz" diyen bir meteoroloji uzmanı. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen, 15 Şubat'ta gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının İstanbul'a kar sürprizi yapabileceğini söyledi.

