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İstanbul'a kar geri dönüyor! Tarih verdiler
Yurt genelinde kar yağışları devam ediyor. İstanbul'da etkisini kaybeden kar yağışının yeniden başlayacağı duyuruldu. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da karın geleceği tarih duyuruldu. 28 Ocak Perşembe günü İstanbul ve civarında karla karışık yağmur bekleniyor.
Geçtiğim cuma günü başlayan ve tüm Türkiye'yi hafta sonu etkisine alan kar yağışı ve soğuk hava geri dönüyor. Özellikle Meteoroloji İstanbul için 5 günlük tahmin raporunda kar yağışı için tarih verdi.