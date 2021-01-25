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İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi ve ilçe ilçe açıklandı...
Türkiye yeni haftada yağışlı hava dalgasının etkisine girdi ve yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlar kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çarşamba başlayıp hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacak. Peki İstanbul'da kar ne zaman bekleniyor? Hangi ilçede kar kalınlığı ne kadar olacak? İşte merak edilen o sorunun cevabı...
Türkiye yeni haftada yağışlı hava dalgasının etkisine girdi ve yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlar kendini göstermeye başladı.