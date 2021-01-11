İstanbul’a kar geliyor! İşte o tarih...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi ve Salı artarak normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması, Çarşamba gününden itibaren de batı kesimlerden başlayarak hızla azalması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yağışlar kuvvetli
İSTANBUL °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
14 Ocak Perşembe günü Ankara'da kar yağış beklenirken Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada 15 Ocak Cuma günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yağışlar kuvvetli
SAKARYA °C, 25°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de rüzgarın güney yönlerden yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güney yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 23°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı, il geneli akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, doğusu ile Samsun çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Ege'de fırtına; Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), kıyı kesimleri batıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğlen 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 5 ila 7 (40 ila 60 km/sa), kuzeyi ilk saatlerde 8 (75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi 4,0 m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10 ila 30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısında 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi, pus anında orta.