İstanbul'a Çamlıca Kulesi'nden bakmak!

33 anten Çamlıca Kulesi’nde toplandı. Kulenin yapımına 2017 yılında yapımına başlanmıştı. Çamlıca Kulesi’ne açıldığı günden bu yana ilgi yoğun.

CNN Türk ekibi, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çamlıca Kulesi’nde bir araya geldi. Kule çevresinde etraf kalabalık, Bakan’ı görenler bir an şaşırıyor, fotoğraf çektiriyor.



“Türkiye’nin yeni simgesi Çamlıca Kulesi. Herkes merak ediyor, yurtdışından da çok sayıda misafirimiz var.” diyen Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemize güzel bir hizmet oldu. Vatandaşlarımız hem kuleye çıkıp İstanbul’u tepeden seyrediyorlar hem altta da hoş vakit geçirecekleri güzel bir alan oluşturmaya çalıştık. En tepeye çıkmak panaromik asansör ile 1 dakika sürüyor. Kulemiz 369 metre yüksekliğinde. Aynı anda 100 tane radyo tek kuleden yayın yapıyor, dünyada ilk. Bundan başka New York’ta 62 radyoluk, Berlin’de 52 radyoluk bir kule var.” ifadelerini kullandı.



HERKESİN MERAK ETTİĞİ YER: SEYİR TERASI



Çamlıca Kulesi’nde herkesin merak ettiği seyir terası 34. katta. Çamlıca Kulesi’nin seyir terasına çıkmanın bir bedeli var, biletle giriliyor. Öğrenci 30 TL, sivil 60 TL. Kule her gün akşam 21.00’e kadar açık.



KONTROL MERKEZİ 39. KATTA



Çamlıca Kulesi’nde televizyon ve radyoları kontrol merkezi 39. katta yer alıyor. Burada radyoların sinyal kaliteleri kontrol ediliyor. Sistemde oluşan su basıncı, sıcaklık ve sinyalle ilgili her türlü duruma müdahale ediliyor.



“ÇOK ÖZEL BİR KULE OLDU”



Çamlıca Kulesi’nin önemiyle ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Çamlıca Tepesi eski haliyle oradaki anten yığınları ve düzensiz çalışan radyolar vardı. Çamlıca etrafında oturanlar hiç farkında olmadan radyasyon altında yaşıyorlardı. Hem onlardan kurtuldular. Çok özel bir kule oldu. Hem mühendislik açısından hem de mimari açısından çok kıymetli.” dedi.



RESTORAN EN TEPEDE



Çamlıca Kulesi’nde megakent ayaklarının altındayken yemek yiyip bir şeyler de içebiliyor. Kulenin en tepesinde (40. kat) büyük bir restoranı da var.